Гарет Бэйл вернулся в «Реал» из «Тоттенхэма», так как закончился срок арендного соглашения. Однако стало известно, что новый главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти не расчитывает на вингера.

Действующий контракт валлийца действует до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что полузащитник может закончить карьеру.

Недавно СМИ писали, что «Лос-Анджелес Гэлакси» начал переговоры о трансфере 31-летнего игрока.

Однако букмекеры не считают клуб из МЛС явным фаворитом в борьбе за игрока. По их мнению, наибольшие шансы подписать Бэйла имеет «Кардифф Сити», который на данный момент выступает в Чемпионшипе. Кэф на его возвращение в Уэльс — 2.25.

Где еще может продолжить карьеру Бэйл?

Любой клуб МЛС — 7.50 ;

; «Тоттенхэм» — 8.00 ;

; «Интер» Майами — 10.00 ;

; Любой китайский клуб — 16.00 ;

; «Челси» — 20.00.

Сам Бэйл заявлял, что у него прекрасные отношения с Карло Анчелотти. Итальянец работал в «Реале» с 2013 по 2015 год. Валлиец перешел в команду также в 2013-м.

Гарет Бэйл родился в Кардиффе. Однако в 10 лет был зачислен в академию «Саутгемптона».

Будет ли Бэйл снова играть под руководством Анчелотти? Что вы думаете по этому поводу?