Betting Insider

«Барса» хочет продать Коутиньо в летнее ТО. Кэф на переход в «Эвертон» – 4.00

автор Данила Карзанов

«Барселона» выставила полузащитника Филиппе Коутиньо на трансферный рынок. «Барсе» нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать новый контракт с Лео Месси, срок которого истек 1-го июля. 

Переход игрока сборной Бразилии Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барсу» оказался провальным и не оправдал ожиданий. За сезон 2020/2021 футболист провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал две голевых передачи. 

«Барса» снизила стоимость Коутиньо

По мнению спортивного журнала Daily Mail, каталонский клуб готова продать игрока за 20 миллионов фунтов. Букмекеры оценили, в какой клуб может перейти полузащитник.

Следующий клуб Филиппе Коутиньо:

  • «Эвертон» – 4.00;
  • «Лестер» – 11.00;
  • «Ливерпуль» – 13.00;
  • «Арсенал» – 15.00;
  • «Милан» – 17.00;
  • «Интер» – 17.00;
  • «Тоттенхэм» – 21.00;
  • «МЮ» – 26.00;
  • «ПСЖ» – 26.00.

Как вы думаете, вернется ли Коутиньо в АПЛ? Пишите в комментариях!

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