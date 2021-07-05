«Барса» хочет продать Коутиньо в летнее ТО. Кэф на переход в «Эвертон» – 4.00

«Барселона» выставила полузащитника Филиппе Коутиньо на трансферный рынок. «Барсе» нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать новый контракт с Лео Месси, срок которого истек 1-го июля.

Переход игрока сборной Бразилии Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барсу» оказался провальным и не оправдал ожиданий. За сезон 2020/2021 футболист провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал две голевых передачи.

«Барса» снизила стоимость Коутиньо

По мнению спортивного журнала Daily Mail, каталонский клуб готова продать игрока за 20 миллионов фунтов. Букмекеры оценили, в какой клуб может перейти полузащитник.

Следующий клуб Филиппе Коутиньо:

«Эвертон» – 4.00 ;

; «Лестер» – 11.00 ;

; «Ливерпуль» – 13.00 ;

; «Арсенал» – 15.00 ;

; «Милан» – 17.00 ;

; «Интер» – 17.00 ;

; «Тоттенхэм» – 21.00 ;

; «МЮ» – 26.00 ;

; «ПСЖ» – 26.00.

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