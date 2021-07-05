«Барса» хочет продать Коутиньо в летнее ТО. Кэф на переход в «Эвертон» – 4.00
«Барселона» выставила полузащитника Филиппе Коутиньо на трансферный рынок. «Барсе» нужно разгрузить зарплатную ведомость, чтобы подписать новый контракт с Лео Месси, срок которого истек 1-го июля.
Переход игрока сборной Бразилии Коутиньо из «Ливерпуля» в «Барсу» оказался провальным и не оправдал ожиданий. За сезон 2020/2021 футболист провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и отдал две голевых передачи.
«Барса» снизила стоимость Коутиньо
По мнению спортивного журнала Daily Mail, каталонский клуб готова продать игрока за 20 миллионов фунтов. Букмекеры оценили, в какой клуб может перейти полузащитник.
Следующий клуб Филиппе Коутиньо:
- «Эвертон» – 4.00;
- «Лестер» – 11.00;
- «Ливерпуль» – 13.00;
- «Арсенал» – 15.00;
- «Милан» – 17.00;
- «Интер» – 17.00;
- «Тоттенхэм» – 21.00;
- «МЮ» – 26.00;
- «ПСЖ» – 26.00.
Как вы думаете, вернется ли Коутиньо в АПЛ? Пишите в комментариях!
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Согласны? Оставьте свой комментарий.