БАТЭ сыграет в результативный футбол. Прогноз на матч БАТЭ – «Динамо» Брест
25 июля в 20:45 (МСК) БАТЭ дома сыграет с «Динамо» Брест. Встреча состоится в рамках 17 тура чемпионата Беларуси 2021 года. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:
БАТЭ: форма, ставки и прогноз
БАТЭ в нынешнем сезоне Чемпионата Беларуси идет на второй позиции с 39 очками в активе, отставая от лидирующего «Шахтера» из Солигорска на одно очко. В 16 сыгранных матчах лишь одно поражение, при 12 победах и трех ничейных результатах. Борисовская команда в чемпионате имеет наилучший показатель по забитым голам. Они забили 35 голов в 16 матчах, что в среднем чуть больше двух голов за матч.
В последней игре Чемпионата Беларуси БАТЭ в гостевой встрече с трудом обыграл «Слуцк» (4:3). Выигрывая уверенно (4:0) после первого тайма, команда из Борисова расслабилась и во втором тайме пропустила три гола.
БАТЭ 11 официальных встреч подряд не проигрывает, а в 10 из них выиграл. В последней из них в рамках Лиги Конференций был обыгран в гостях «Динамо» Батуми (1:0), где победу в концовке встречи на 83 минуте принес Нехайчик.
Лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне:
- Скавыш (9 мячей);
- Умаров (7);
- Драгун (5).
Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.
В победу БАТЭ верят 33% наших пользователей, столько же и прогнозируют победу хозяев с тоталом в игре больше 1,5 голов.
Победу БАТЭ эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.40. Хороший кэф дают на Ф1 (-1,5) за 2.15.
«Динамо» Брест: форма, ставки и прогноз
«Динамо» Брест в текущем сезоне Чемпионата Беларуси идет в середине таблицы на восьмой позиции, имея в своем активе 21 очко. В 15 сыгранных играх:
- 4 победы;
- 9 ничейных исходов;
- 2 поражения.
По количеству ничейных исходов команда из Бреста – лидер чемпионата.
В Чемпионате Беларуси у брестской команды четыре ничейных результата подряд. В последней игре чемпионата «Динамо» Брест дома сыграл вничью с командой «Рух» Брест (1:1).
Команда не так давно проводила свой поединок в рамках Лиги Конференций. В этом матче «Динамо» Брест потерпел неудачу, проиграв в гостях «Виктории» Пльзень (1:2), где один важный ответный гол забил Шестюк на 78 минуте.
Лучшие бомбардиры брестской команды в текущем сезоне:
- Беленький (8 мячей);
- Седько (7).
Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.
На победу «Динамо» Брест капперы нашего сайта прогнозов не оставили.
Победу брестского «Динамо» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 8.60. Хороший кэф дают на событие X2 за 2.80.
БАТЭ – «Динамо» Брест: счет в последних матчах
Из десяти общих последних матчей команд, в восьми было минимум два гола в игре. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.33 на событие «ТБ (1,5)» – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.
БАТЭ из пяти последних матчей в четырех забивал. А «Динамо» Брест во всех пяти. В Pin-Up.ru можно зарядить за хороший кэф 2.16 на событие «Обе забьют».
БАТЭ – «Динамо» Брест: статистика личных встреч
«Динамо» Брест не проигрывал БАТЭ ни разу больше чем в два мяча за четыре последние очные игры. Можно взять Ф2 (2) за неплохой кэф 1.32 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.
Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?
В прямом эфире трансляцию матча БАТЭ – «Динамо» Брест можно будет посмотреть в БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК..
Автор прогноза: Денис Антипов