25 июля в 20:45 (МСК) БАТЭ дома сыграет с «Динамо» Брест. Встреча состоится в рамках 17 тура чемпионата Беларуси 2021 года. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Победа БАТЭ – 1.40;

Победа «Динамо» Брест – 8.60;

Ничья – 4.55.

БАТЭ: форма, ставки и прогноз

БАТЭ в нынешнем сезоне Чемпионата Беларуси идет на второй позиции с 39 очками в активе, отставая от лидирующего «Шахтера» из Солигорска на одно очко. В 16 сыгранных матчах лишь одно поражение, при 12 победах и трех ничейных результатах. Борисовская команда в чемпионате имеет наилучший показатель по забитым голам. Они забили 35 голов в 16 матчах, что в среднем чуть больше двух голов за матч.

В последней игре Чемпионата Беларуси БАТЭ в гостевой встрече с трудом обыграл «Слуцк» (4:3). Выигрывая уверенно (4:0) после первого тайма, команда из Борисова расслабилась и во втором тайме пропустила три гола.

БАТЭ 11 официальных встреч подряд не проигрывает, а в 10 из них выиграл. В последней из них в рамках Лиги Конференций был обыгран в гостях «Динамо» Батуми (1:0), где победу в концовке встречи на 83 минуте принес Нехайчик.

Лучшие бомбардиры команды в текущем сезоне:

Скавыш (9 мячей);

Умаров (7);

Драгун (5).

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

В победу БАТЭ верят 33% наших пользователей, столько же и прогнозируют победу хозяев с тоталом в игре больше 1,5 голов.

Победу БАТЭ эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.40. Хороший кэф дают на Ф1 (-1,5) за 2.15.

«Динамо» Брест: форма, ставки и прогноз

«Динамо» Брест в текущем сезоне Чемпионата Беларуси идет в середине таблицы на восьмой позиции, имея в своем активе 21 очко. В 15 сыгранных играх:

4 победы;

9 ничейных исходов;

2 поражения.

По количеству ничейных исходов команда из Бреста – лидер чемпионата.

В Чемпионате Беларуси у брестской команды четыре ничейных результата подряд. В последней игре чемпионата «Динамо» Брест дома сыграл вничью с командой «Рух» Брест (1:1).

Команда не так давно проводила свой поединок в рамках Лиги Конференций. В этом матче «Динамо» Брест потерпел неудачу, проиграв в гостях «Виктории» Пльзень (1:2), где один важный ответный гол забил Шестюк на 78 минуте.

Лучшие бомбардиры брестской команды в текущем сезоне:

Беленький (8 мячей);

Седько (7).

Ознакомиться с предварительным составом команды вы можете здесь.

На победу «Динамо» Брест капперы нашего сайта прогнозов не оставили.

Победу брестского «Динамо» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 8.60. Хороший кэф дают на событие X2 за 2.80.

БАТЭ – «Динамо» Брест: счет в последних матчах





Из десяти общих последних матчей команд, в восьми было минимум два гола в игре. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.33 на событие «ТБ (1,5)» – неплохой вариант зарядить событие в ваш экспресс.



БАТЭ из пяти последних матчей в четырех забивал. А «Динамо» Брест во всех пяти. В Pin-Up.ru можно зарядить за хороший кэф 2.16 на событие «Обе забьют».

БАТЭ – «Динамо» Брест: статистика личных встреч





«Динамо» Брест не проигрывал БАТЭ ни разу больше чем в два мяча за четыре последние очные игры. Можно взять Ф2 (2) за неплохой кэф 1.32 – неплохой вариант зарядить событие в экспресс.



Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча БАТЭ – «Динамо» Брест можно будет посмотреть в БК «Париматч». Чтобы смотреть трансляции в «Париматч», нужно иметь верифицированный счет в данной БК..

Автор прогноза: Денис Антипов