«Бавария» ─ «Герта»: прогноз на матч третьего тура Бундеслиги

28 Августа в 19:30 (МСК) состоится матч третьего тура, в котором «Бавария» на своем поле примет «Герту».

Аналитики Pin-Up дают следующие котировки на исход победителя данного противостояния:

Победа «Баварии» ─ 1.20;

Ничейный результат ─ 7.73;

Победа «Герты» ─ 16.08

Наиболее актуальные прогнозы и ставки вы можете найти на этой странице.

«Бавария»: форма, ставки и прогноз

Мюнхенская «Бавария» уже на протяжении многих лет является чемпионом Германии. Каждый год именно данный коллектив подходит в статусе основного фаворита турнира. Однако этот сезон не обещает быть простым для «Баварии» и вот почему:

Смена тренерского штаба. Флик (бывший тренер «Баварии»), крайне мало был у руля мюнхенской команды. Однако его тактические наработки пришлись по душе не только болельщикам клуба, но и игрокам команды. Лучше всего данный тезис подтверждают те результаты, которых сумел добиться Флик. Особенно яркой получилась победа в Лиге Чемпионов, к которой немецкий клуб шел очень долго. Смена тренерского штаба, безусловно, понесет за собой серьезные изменения в команде. Они уже постепенно всплывают наружу. Нагельсманн до «Баварии» тренировал клубы «второго ранга», при этом делая клубы, лучше, чем они есть. За примером далеко ходить не надо. «РБ Лейпциг» долгое время не имел серьезных амбиций в Бундеслиге, однако, наставник сумел выстроить очень грамотную команду, которой под силу состязаться с «Баварией» в борьбе за чемпионство (это показал прошлый сезон);

Трансферная политика. Мюнхенцы никогда не славились громкими трансферами. В основном все игроки, которые есть в «Баварии» ─ это либо игроки из академии, либо перспективные игроки, купленные у других немецких клубов. Умение хорошо вести свои финансы то качество, которому нужно поучиться у немцев. Однако футбол (особенно нынешний) является исключительно денежным видом спорта. Плохого в этом, скорее всего, ничего нет. Но при этом если клуб хочется соревноваться на самом высоком уровне, ему придется, что называется, раскошеливаться. Руководство мюнхенской «Баварии» придерживается других планов. Если в Германии это, может быть, никак не навредит, то вот выступления в Лиге Чемпионов могут изрядно помучить «Баварию».

Мюнхенская «Бавария» не проигрывает в Чемпионате Германии на протяжении пяти матчей к ряду. Последнее поражение было от «Майнца» в гостях (2:1). Серия не слишком большая, однако, наводящая на нехорошие мысли болельщиков «Герты».

Наши пользователи в количестве 100% верят в победу именно мюнхенской команды. Например, каппер с ником Андрей Мотыш ставит на чистую победу «Баварии»:





К сожалению, аргументов в пользу выбора данного события пользователь не приводит. Однако с его выбором сложно не согласиться. Мюнхенский клуб уже потерял очки в первом туре, с трудом одержал победу во втором. Чтобы успокоить своих болельщиков, «Бавария» обязана побеждать «Герту» причем с хорошей разницей голов.



Если вы хотите сделать ставку на победу «Баварии» в этом матче, то в букмекерской конторе Pin-Up вы можете это сделать за коэффициент 1.20.

Так же перспективной ставкой будет взять Фора (-1,5) «Баварии» за коэффициент 1.48 от Pin-Up.

«Герта»: форма, ставки и прогноз

Данный клуб является, пожалуй, самым нестабильным в Бундеслиге. Команда стала лидером прошлого сезона по количеству ничейных результатов. При этом, если взглянуть на все игры прошлого года, то можно заметить следующее: «Герта» практически не имеет ни одной серии из побед. Что это значит? «Герта» ни разу не выиграла даже две игры подряд. Результат один из худших по итогам прошлого года (хуже только у «Шальке»). Короче говоря, статистические показатели в данном матче играют явно не за «Герту».

Текущий сезон Бундеслиги для данного коллектива также начался ужасно: два поражения в двух играх. Причем «Герта» уступила своим оппонентам не только в счете, но и в игровом плане. Практически никакого сопротивления, достаточно пассивная игра. Все это говорит о некотором кризисе, который появился у клуба еще в прошлом сезоне. Однако есть и положительные моменты, которые можно в данную минуту выделить у «Герты»:

Во-первых, команда достаточно неплохо играет против явных фаворитов. За примером далеко ходить не надо. Матч прошлого сезона против «Баварии» еще и в гостях. «Герта» хорошо играла и имела все шансы, чтобы набрать очки в той встрече, однако, уступила мюнхенской команде со счетом 4:3. Еще один показательный матч против «Боруссии М». Данная игра закончилась со счетом 2:2. Более того, «Герта» имела все шансы, чтобы одержать победу в той встрече;

Во-вторых, «Герта» хорошо была готова в предсезонных матчах. Многие эксперты говорят о том, что расценивать состояние команды по предсезонным матчам не стоит. С ними сложно не согласиться, однако, тот факт, что «Герта» из 8 матчей не проиграла ни одного, заставляет верить в то, что, как минимум, физически команда готова хорошо. К тому же соперники у немецкого клуба были вполне себе серьезные.

Ни один пользователь нашего сайта не верит в победу «Герты».

Если вы хотите рискнуть и взять чистую победу «Герты», то аналитики Pin-Up предлагают коэффициент 16.08;

Более реалистичной выглядит ставка «Герта не проиграет». В букмекерской конторе Pin-Up вы можете заиграть это событие за коэффициент 4.50.

«Бавария» - «Герта»: последние матчи команд





Как мы видим, ставка «Обе команды забьют – да» в играх с участием этих команд проходит часто в последнее время. Если вы хотите заиграть именно такой исход, то в букмекерской конторе Pin-Up можно это сделать за коэффициент 1.75.



«Бавария» - «Герта»: очные матчи команд





Результаты в очных встречах этих команд достаточно разные. С одной стороны, мы видим, что во многих матчах (в 3-х) команды показывали весьма результативный футбол. С другой стороны, две встречи закончились и вовсе лишь одним забитым голом.



В букмекерской конторе Pin-Up вы можете оформить ставку «тотал больше (3,5)» за коэффициент 1.69.

Если вы считаете, что данная игра не получится результативной, то ставка «тотал меньше (3,5)» за коэффициент 2.22 от Pin-Up отлично подойдет для вас.

Для любителей оригинальных ставок предлагаем следующий исход: «Победа «Баварии» + тотал больше (3,5)» за коэффициент 1.72 от Pin-Up.

Где посмотреть онлайн-трансляцию матча?

Данный матч будут транслировать сразу две букмекерские конторы: «Olimp.bet», «Fonbet». Чтобы иметь возможность посмотреть данное противостояние, необходимо иметь аккаунт в любой из данных контор.

Автор прогноза: Олег Фролов (fro1ov)