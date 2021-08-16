18 августа в 22:00 (МСК) «Бенфика» у себя дома примет «ПСВ». Встреча будет проходить в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов и пройдет на стадионе Да Луш. Аналитики Winline.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Бенфика»: форма, ставки и прогноз

Португальский клуб переживал не лучшие времена в прошлом сезоне. В команду вернулся Жезус, который принес команде немало титулов во время работы с 2009 по 2015 года. Под него совершили крупные траты, а клуб занял лишь третье место в национальном чемпионате. По противостоянию со «Спартаком» можно сказать, что португальцы даже не вспотели и запас прочности у них вполне солидный. Против ПСВ всё же они являются фаворитами пары.

По предварительным данным у «Бенфики» под вопросом участие нападающего Винисиуса Мораиса. Узнать предварительный состав команды на игру с ПСВ вы можете здесь.

Среди капперов Betting Insider нет единства на один какой-то исход. Все ставки в процентном соотношении имеют довольно сильный разброс:

Наш пользователь Мурад Зингаров предполагает, что матч получится максимально жарким и будет забито много мячей:





Для тех, кто любит рисковать, можно рассмотреть вариант с ИТБ 1.5 на «Бенфику». Winline.ru предлагает поставить за 2.07 на этот исход.

ПСВ: форма, ставки и прогноз

Подопечные Роджера Шмидта явно выглядят повеселее, чем в прошлом сезоне. Чего только стоит та мощь, которую голландский клуб продемонстрировал в двухматчевом противостоянии с «Галатасараем», хоть турки сейчас откровенно слабы. Все игроки знают, чем заниматься на поле. При этом ПСВ совсем не заметил потерю бойца в лице Дензела Дюмфриса, пробравшегося в «Интер».

По предварительным данным, у команды из Эйндховена не смогут принять участие в первом матче Ричард Ледесма, Рицу Доан и Максимильяно Ромеро. Узнать предварительный состав команды на игру с «Бенфикой» вы можете здесь.

Пользователь Артем Сащенко считает, что у голландского клуба даже есть все шансы на победу, но риск довольно высокий:





Есть сомнения что для «Бенфики» матч получится легкой прогулкой. Winline.ru предлагает поставить, что ПСВ не проиграет в этом матче за 2.07.



«Бенфика» – ПСВ: счет в последних матчах

Португальцы не напрягаясь обыгрывают своих соперников по национальному первенству. При этом был бит всухую «Спартак» по итогам двух матчей со счётом 4:0.





ПСВ тоже идет очень хорошо. Мало того, что не теряет очков, так и за последние три встречи в гостях не пропустил ни одного мяча.

«Бенфика» – ПСВ: статистика личных встреч

Команды между собой встречались довольно давно. Это было двухматчевое противостояние в рамках ¼ финала Лиги Европы в 2011-м году. По итогам двух поединков дальше прошла «Бенфика» с общим счётом 6:3.





Для тех, кто пробует новые варианты ставок, можно рассмотреть, что в матче будет забито 4-5 голов. На Winline.ru такое событие оценивается коэффициентом 3.15.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

Посмотреть матч «Бенфика» — ПСВ можно будет на каналах «Матч ТВ» «Матч! Футбол 1», которые принадлежат субхолдингу «Матч». Трансляция также будет доступна на официальном сайте «Матч ТВ».

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