«Бенфика» – «Спартак» прогнозы на матч: 10 августа 2021 года – Betting Insider

10 августа в 22:00 (МСК) «Бенфика» примет «Спартак». Встреча состоится в рамках третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов сезона-2021/2022. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход матча:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Бенфика»: форма, ставки и прогноз

Для «Бенфики» предстоящий матч станет третьим официальным в новом сезоне. Португальский клуб сделал отличный задел перед домашним матчем со «Спартаком», обыграв москвичей на выезде со счетом 2:0. Лиссабонцы выглядели на порядок лучше и могли, по словам своего главного тренера Жорже Жезуша выиграть и 5:0, если бы судья заметил несколько ситуаций, в которых «игроки «Спартака» играли в своей штрафной в гандбол».

В первом матче стартовавшего чемпионата Португалии «Бенфика» обыграла в гостях «Морейренсе» со счетом 2:1, благодаря голам Лукаса Верисимо и Джанлуки Вальдшмидта.

В ответной игре со «Спартаком» команде Жорже Жезуша можно даже проиграть с разницей в один мяч, однако, вряд ли португальский клуб допустит расслабленность, когда на кону стоит выход в следующий раунд ЛЧ.

Победу «Бенфики» можно взять за 1.43. В подобном исходе уверены 51% пользователей BI.

18% выбрали для ставки вариант «П1+ТБ 1,5». В частности каппер с ником bl1zzard21 объясняет подобный выбор плохой формой столичного клуба.

Аналитики предлагают на подобный исход – 1.53. Более смелый вариант «П1+ТБ 2,5» идет за 1.93.

«Спартак»: форма, ставки и прогноз

«Спартак» действительно подходит к ответной встрече с «Бенфикой» не в лучшей форме. После домашнего поражения от португальцев в первой игре отбора ЛЧ, москвичи снова проиграли в родных стенах, теперь уже в первенстве РПЛ новичку лиги - «Нижнему Новгороду» (1:2). После трех туров у команды Руя Витории всего три очка.

Порадовав своих болельщиков в предсезонном турнире, «Спартак» проваливает начало сезона, к тому же околоспортивная ситуация в руководстве клуба несомненно влияет на футболистов и тренерский штаб, что отметил и сам тренер команды Руй Витория.

Исходя из вышесказанного, предпосылок на успешный исход двухматчевого противостояния для москвичей практически нет. И все же, для тех, кто верит, что «Спартак» сможет все перевернуть и продолжить борьбу за выход в ЛЧ аналитики предлагают 7,6 на победу команды Руя Витории.

В составе российского клуба могут отсутствовать Квинси Промес и Виктор Мозес. Предварительные составы команд можно посмотреть здесь.

«Бенфика» – «Спартак»: счет в последних матчах

В 4 из 5 последних матчах матчах с участием «Бенфики» был низовой тотал. То же самое касается и «Спартака». Коэффициент на ТМ 2,5 – 2.15.

«Бенфика» – «Спартак»: счет в личных матчах

Клубы встречались между собой ранее трижды. Две последние встречи «Спартак» проиграл со счетом 0:2. Вариант с сухой победой «Бенфики» идет за 2.35.

Где можно посмотреть трансляцию?

Встречу «Бенфика» – «Спартак» можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:55. Сама игра стартует в 22:00 по московскому времени.