Betting Insider

Бензема – лучший игрок Европы по версии Onze d'Or. Букмекеры уже назвали кэф на «Золотой мяч»

автор Алексей Шабалдин

Карим Бензема был признан лучшим игроком Европы по версии Onze d'Or. По итогам голосования в топ-5 вошли следующие игроки:

  1. Карим Бензема («Реал») – 47,3%;
  2. Лионель Месси («Барселона») – 20,1%;
  3. Роберт Левандовски («Бавария») – 11,3%;
  4. Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 10,3%;
  5. Бруну Фернандеш («МЮ») – 3,5%.

В прошлом году победителем стал Садио Мане из «Ливерпуля», а до этого – Лионель Месси.

Реакция Бензема на награду

«Я всегда работал и никогда не сдавался. Я долго ждал возвращения в сборную Франции, потому что это команда с огромным талантом. Не люблю говорить, что я в чем-то лучше других, но я всегда выкладываюсь на поле по максимуму» – заявил Карим.

Букмекеры уже оценили его шансы на «Золотой мяч»

На победу Бензема в «Золотом мяче» можно поставить с кэфом 51.00. Игрок входит лишь в топ-20, а фаворитом на награду считается его партнер по сборной Киллиан Мбаппе, на победу которого дают 3.25.

Список фаворитов пока такой:

  • Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 3.25;
  • Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 7.00;
  • Роберт Левандовски («Бавария») – 7.00;
  • Лионель Месси («Барселона») – 7.50;
  • Криштиану Роналду («Ювентус») – 8.00.

Как вы думаете, насколько вырастут шансы Бензема на «Золотой мяч» при успешном выступлении на Евро-2021? Пишите в комментариях!

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