Бензема – лучший игрок Европы по версии Onze d'Or. Букмекеры уже назвали кэф на «Золотой мяч»
Карим Бензема был признан лучшим игроком Европы по версии Onze d'Or. По итогам голосования в топ-5 вошли следующие игроки:
- Карим Бензема («Реал») – 47,3%;
- Лионель Месси («Барселона») – 20,1%;
- Роберт Левандовски («Бавария») – 11,3%;
- Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 10,3%;
- Бруну Фернандеш («МЮ») – 3,5%.
В прошлом году победителем стал Садио Мане из «Ливерпуля», а до этого – Лионель Месси.
Реакция Бензема на награду
«Я всегда работал и никогда не сдавался. Я долго ждал возвращения в сборную Франции, потому что это команда с огромным талантом. Не люблю говорить, что я в чем-то лучше других, но я всегда выкладываюсь на поле по максимуму» – заявил Карим.
Букмекеры уже оценили его шансы на «Золотой мяч»
На победу Бензема в «Золотом мяче» можно поставить с кэфом 51.00. Игрок входит лишь в топ-20, а фаворитом на награду считается его партнер по сборной Киллиан Мбаппе, на победу которого дают 3.25.
Список фаворитов пока такой:
- Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 3.25;
- Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 7.00;
- Роберт Левандовски («Бавария») – 7.00;
- Лионель Месси («Барселона») – 7.50;
- Криштиану Роналду («Ювентус») – 8.00.
Как вы думаете, насколько вырастут шансы Бензема на «Золотой мяч» при успешном выступлении на Евро-2021? Пишите в комментариях!
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