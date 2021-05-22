Бензема – лучший игрок Европы по версии Onze d'Or. Букмекеры уже назвали кэф на «Золотой мяч»

Карим Бензема был признан лучшим игроком Европы по версии Onze d'Or. По итогам голосования в топ-5 вошли следующие игроки:

Карим Бензема («Реал») – 47,3%; Лионель Месси («Барселона») – 20,1%; Роберт Левандовски («Бавария») – 11,3%; Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 10,3%; Бруну Фернандеш («МЮ») – 3,5%.

В прошлом году победителем стал Садио Мане из «Ливерпуля», а до этого – Лионель Месси.

Реакция Бензема на награду

«Я всегда работал и никогда не сдавался. Я долго ждал возвращения в сборную Франции, потому что это команда с огромным талантом. Не люблю говорить, что я в чем-то лучше других, но я всегда выкладываюсь на поле по максимуму» – заявил Карим.

Букмекеры уже оценили его шансы на «Золотой мяч»

На победу Бензема в «Золотом мяче» можно поставить с кэфом 51.00. Игрок входит лишь в топ-20, а фаворитом на награду считается его партнер по сборной Киллиан Мбаппе, на победу которого дают 3.25.

Список фаворитов пока такой:

Киллиан Мбаппе («ПСЖ») – 3.25 ;

; Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 7.00 ;

; Роберт Левандовски («Бавария») – 7.00 ;

; Лионель Месси («Барселона») – 7.50 ;

; Криштиану Роналду («Ювентус») – 8.00.

Как вы думаете, насколько вырастут шансы Бензема на «Золотой мяч» при успешном выступлении на Евро-2021? Пишите в комментариях!