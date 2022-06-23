Мы запускаем бета-тест новых конкурсов. Чтобы принять участие, скачайте тестовую сборку приложения для Android по этой ссылке.





Виджет с конкурсами можно найти в лентах после 4-го прогноза – на главной, в матчах или профиле.

Важно: во время тестирования мы не будем разыгрывать призы – пока хотим только проверить механики. Но если поймем, что у конкурсов большой потенциал, то добавим вознаграждения в будущем.

Все, остальные подробности – в тестовой сборке!