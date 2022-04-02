«Локомотив» – «Спартак»: ставь на столичное дерби вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«Локомотив» забивал «Спартаку» в 4 из 5 последних очных матчей. Ставь на ИТ хозяев вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
После возобновления чемпионата в этом туре пройдет много топовых матчей, среди которых состоится и московское дерби. За последний месяц обе команды успели проиграть ЦСКА, теперь же сыграют между собой. В очном матче первого круга команды сыграли 1:1. Как закончится дерби в этот раз?
⏰ 19:30
(3.68) «Локомотив» – «Спартак» (2.21)
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- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.45. В последних 4 матчах «Локомотив» забивает «Спартаку» в первом тайме.
- ОЗ: Нет за 1.93. Обмена голов не было в 7 из 8 последних очных встреч на поле «Локомотива» в РПЛ.
- Х2 за 1.67. «Локомотив» не проиграл в 7 из 9 последних личных встреч на своем поле.