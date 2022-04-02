«Локомотив» – «Спартак»: ставь на столичное дерби вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

После возобновления чемпионата в этом туре пройдет много топовых матчей, среди которых состоится и московское дерби. За последний месяц обе команды успели проиграть ЦСКА, теперь же сыграют между собой. В очном матче первого круга команды сыграли 1:1. Как закончится дерби в этот раз?

⏰ 19:30

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