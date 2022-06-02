Испания и Португалия вновь сыграют вничью? Ставь на топ-матч вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!
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Матч дня, в котором Испания примет Португалию. Обе команды претендуют на первое место в группе Лиги Наций, поэтому от этого матча зависит многое. Сумеет ли одна из команд победить в очном матче, учитывая серию ничейных результатов?
⏰ 21:45
(2.08) Испания – Португалия (3.72)
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- Ничья за 3.33. Последние 4 матча между собой завершились вничью;
- ИТ1Б (1,5) за 2.27. Испания забивала как минимум 2 гола в 18 из 21 последнего официального домашнего матча;
- ТБ (2) за 1.62. Как минимум 2 гола забивалось в 9 из 11 последних официальных выездных матчей Португалии.