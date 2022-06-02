Испания и Португалия вновь сыграют вничью? Ставь на топ-матч вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

Матч дня, в котором Испания примет Португалию. Обе команды претендуют на первое место в группе Лиги Наций, поэтому от этого матча зависит многое. Сумеет ли одна из команд победить в очном матче, учитывая серию ничейных результатов?

⏰ 21:45

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