Готов к Кубку России? Ставь на матчи «Локомотива», «Зенита» и «Рубина» вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

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Заключительный игровой день в Кубке России, где в борьбу вступают клубы, не участвовавшие в групповом этапе прошлой осенью. Все ли определено в этих матчах? Будут ли неожиданные результаты?
⏰ 18:15
(1.33) «Локомотив» – «Енисей» (11.75)
- ТБ (2,5) за 1.95. В 3 из 4 последних матчей «Локомотива» было забито 2 и более мячей.
⏰ 19:00
(1.61) «Рубин» – «Ротор» (6.25)
- Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.52. В последних 6 матчах на выезде «Ротор» пропускает во втором тайме.
⏰ 20:15
(1.13) «Зенит» – «КАМАЗ» (25.00)
- ТМ (2,5) за 2.52. В каждом из последних 5 матчей «КАМАЗа» было забито 2 и менее мячей.