Готов к Кубку России? Ставь на матчи «Локомотива», «Зенита» и «Рубина» вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Заключительный игровой день в Кубке России, где в борьбу вступают клубы, не участвовавшие в групповом этапе прошлой осенью. Все ли определено в этих матчах? Будут ли неожиданные результаты?

ТБ (2,5) за 1.95. В 3 из 4 последних матчей «Локомотива» было забито 2 и более мячей.

Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.52. В последних 6 матчах на выезде «Ротор» пропускает во втором тайме.