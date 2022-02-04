«Интер», «Реал» и «Барселона»: ставь на любую команду вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!
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На этих выходных ожидается полноценное возвращение топовых европейских лиг! И сразу же нас ждут огненные матчи в Италии и Испании. Кроме того, и в других матчах лидеры будут отстаивать свои первые места.
05.02 ⏰ 20:00
(1.82) «Интер» – «Милан» (4.56)
- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.03. В последних 10 матчах на выезде «Милан» забивает во втором тайме.
⏰ 21:30
(1.40) «Бавария» – «Лейпциг» (7.36)
- Ничья за 5.47. «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в 4 из последних 6 матчей.
⏰ 23:00
(1.99) «Монако» – «Лион» (3.84)
- Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.76. В последних 8 домашних матчах «Монако» забивает в первом тайме.
06.02 ⏰ 17:30
(1.98) «Боруссия» Д – «Байер» (3.66)
- Первый тайм: П1 за 2.42. «Боруссия» Д выиграла первый тайм у «Байера» в последних 6 домашних матчах.
⏰ 18:15
(2.28) «Барселона» – «Атлетико» (3.23)
- ТМ (2,5) за 1.84. В каждом из последних 4 матчей «Барселоны» было забито 2 и менее мячей.
⏰ 22:45
(4.06) «Лилль» – «ПСЖ» (1.93)
- 1Х за 1.95. «Лилль» не проигрывает дома на протяжении 9 матчей.
⏰ 23:00
(1.26) «Реал» – «Гранада» (12.62)
- Первый тайм: Ничья за 2.86. «Гранада» сыграла вничью в первом тайме в 6 матчах кряду.