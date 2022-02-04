«Интер», «Реал» и «Барселона»: ставь на любую команду вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

На этих выходных ожидается полноценное возвращение топовых европейских лиг! И сразу же нас ждут огненные матчи в Италии и Испании. Кроме того, и в других матчах лидеры будут отстаивать свои первые места.

Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.03. В последних 10 матчах на выезде «Милан» забивает во втором тайме.

Ничья за 5.47. «Бавария» сыграла вничью с «Лейпцигом» в 4 из последних 6 матчей.

Первый тайм: ИТ1Б (0,5) за 1.76. В последних 8 домашних матчах «Монако» забивает в первом тайме.

Первый тайм: П1 за 2.42. «Боруссия» Д выиграла первый тайм у «Байера» в последних 6 домашних матчах.

ТМ (2,5) за 1.84. В каждом из последних 4 матчей «Барселоны» было забито 2 и менее мячей.

1Х за 1.95. «Лилль» не проигрывает дома на протяжении 9 матчей.