Нас вновь ждет английский финал? Ставь на второй полуфинальный матч ЛЧ в месте с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

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В каждом из последних 5 матчей «Реала» забивает минимум два гола. Ставь на ТБ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Неделю назад команды выдали голевую феерию, забив на двоих 7 мячей! В этой игре оба гранда не смогут рассчитывать на некоторых игроков: «Реалу» не помогут Алаба и Азар, а за «Ман Сити» не сыграет Уокер. Забьет ли сегодня Бензема? Будет ли обмен голами? Кто составит пару «Ливерпулю» в финале?
⏰ 22:00
(3.23) «Реал» – «Ман Сити» (2.12)
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- П1 за 3.23. «Реал» победил в 11 из последних 14 матчей.
- ИТ1Б (1,5) за 2.20. «Реал» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
- ТБ (3) за 1.76. «Верх» пробивается в 5 последних играх обеих команд.