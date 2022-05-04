Нас вновь ждет английский финал? Ставь на второй полуфинальный матч ЛЧ в месте с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Неделю назад команды выдали голевую феерию, забив на двоих 7 мячей! В этой игре оба гранда не смогут рассчитывать на некоторых игроков: «Реалу» не помогут Алаба и Азар, а за «Ман Сити» не сыграет Уокер. Забьет ли сегодня Бензема? Будет ли обмен голами? Кто составит пару «Ливерпулю» в финале?

⏰ 22:00

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