«Ман Сити» – «Атлетико»: ставь на первый четвертьфинальный матч с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«Ман Сити» забивал минимум два гола в 4 из 5 последних домашних матчей. Ставь на ИТ хозяев вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«Ман Сити» и «Атлетико» до этого момента между собой еще не играли. Каждая из команд имеет потери перед матчем: англичанам не помогут Диаш и Палмер, а мадридцы сыграют без Эрреры и Карраско. «Атлетико» выиграл 5 последних матчей, но «Ман Сити» проиграл всего раз за последние 13 домашних игр.
⏰ 22:00
(1.35) «Ман Сити» – «Атлетико» (10.34)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- Х2 за 3.25. «Атлетико» не проигрывает на протяжении 8 матчей.
- ТМ (2,5) за 2.00. Ставка сыграла в 3 из 4 последних матчей «Ман Сити».
- ИТ2Б (0,5) за 2.05. «Атлетико» забивает в 8 матчах кряду.