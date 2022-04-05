«Ман Сити» – «Атлетико»: ставь на первый четвертьфинальный матч с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

«Ман Сити» и «Атлетико» до этого момента между собой еще не играли. Каждая из команд имеет потери перед матчем: англичанам не помогут Диаш и Палмер, а мадридцы сыграют без Эрреры и Карраско. «Атлетико» выиграл 5 последних матчей, но «Ман Сити» проиграл всего раз за последние 13 домашних игр.

⏰ 22:00

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