«Ман Сити» принимает «МЮ»! Ставь на манчестерское дерби вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

Главный матч 28 тура, в котором состоится манчестерское дерби. В матче первого круга команда Гвардиолы выиграла 2:0, забив оба мяча еще в первом тайме. «МЮ» не проигрывает на протяжении 11 матчей, а «Ман Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей.

Кто победит в главном противостоянии Манчестера?

⏰ 19:30

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