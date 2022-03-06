«Ман Сити» принимает «МЮ»! Ставь на манчестерское дерби вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!
«МЮ» забивает в 13 выездных матчах кряду. Ставь на ИТ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Главный матч 28 тура, в котором состоится манчестерское дерби. В матче первого круга команда Гвардиолы выиграла 2:0, забив оба мяча еще в первом тайме. «МЮ» не проигрывает на протяжении 11 матчей, а «Ман Сити» выиграл 4 из 5 последних матчей.
Кто победит в главном противостоянии Манчестера?
⏰ 19:30
(1.40) «Ман Сити» – «МЮ» (8.46)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- Х2 за 3.00. «МЮ» не проигрывает на протяжении 11 матчей.
- ТМ (2,5) за 2.44. В каждом из последних 5 матчей между собой было забито 2 и менее мячей.
- ОЗ: Да за 1.81. В последних 5 выездных матчах «МЮ» забивают обе команды.