«Локо» потеряет очки в четвертом туре кряду? Ставь на топ-матч РПЛ с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
ОЗ + ТБ (2,5) заходит в 5 матчах «Краснодара» кряду! Ставь на голы с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Старт РПЛ не складывается для «Локо» — у москвичей две ничьи и разгромное поражение от «Зенита» (0:5). «Краснодар» же в прошлом туре оформил первую победу, обыграв «Урал» (3:1). Продлится ли безвыигрышная серия «железнодорожников» сегодня?
⏰ 20:00
(2.45) «Краснодар» – «Локомотив» (2.78)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей на этот матч!
- ТБ (2,5) за 1.71. «Верх» пробивается в 5 последних матчах «Краснодара».
- ИТ2Б (1,5) за 2.27. В 3 из 5 последних 5 матчей «Локомотив» забивает минимум два гола.
- П1 за 2.45. «Краснодар» побеждает в 4 из 5 последних очных матчей на своем поле в РПЛ.