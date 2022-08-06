«Локо» потеряет очки в четвертом туре кряду? Ставь на топ-матч РПЛ с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

ОЗ + ТБ (2,5) заходит в 5 матчах «Краснодара» кряду! Ставь на голы с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Старт РПЛ не складывается для «Локо» — у москвичей две ничьи и разгромное поражение от «Зенита» (0:5). «Краснодар» же в прошлом туре оформил первую победу, обыграв «Урал» (3:1). Продлится ли безвыигрышная серия «железнодорожников» сегодня?

⏰ 20:00

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