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Прервет «Бавария» безвыигрышную серию с «Боруссией»? Ставь на матч с бонусом до 8000 рублей!

автор Данила Карзанов

«Бавария» выиграла в 4 из 5 домашних матчей против «Боруссии» М через фору. Получить ₽8000 ✅

В последнем очном матче «Боруссия» М разгромила «Баварию» (5:0) в кубке Германии! Удастся ли команде Нагельсманна отыграться в Бундеслиге?

⏰ 22:30

(1.38) «Бавария» – «Боруссия» М (7.86)

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!

  • ИТ1Б (3) за 2.40. В последних 5 играх «Боруссия» М пропускает по 3,60 гола за игру.
  • ТБ (3,5) за 1.76. В 3 из 5 последних матчей «Баварии» проходила эта ставка, у «Боруссии» М — в 4 из 5.
  • Х2 за 3.10. «Боруссия» М не проигрывает в 3 последних очных играх.

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