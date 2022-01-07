Прервет «Бавария» безвыигрышную серию с «Боруссией»? Ставь на матч с бонусом до 8000 рублей!

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В последнем очном матче «Боруссия» М разгромила «Баварию» (5:0) в кубке Германии! Удастся ли команде Нагельсманна отыграться в Бундеслиге?
⏰ 22:30
(1.38) «Бавария» – «Боруссия» М (7.86)
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- ИТ1Б (3) за 2.40. В последних 5 играх «Боруссия» М пропускает по 3,60 гола за игру.
- ТБ (3,5) за 1.76. В 3 из 5 последних матчей «Баварии» проходила эта ставка, у «Боруссии» М — в 4 из 5.
- Х2 за 3.10. «Боруссия» М не проигрывает в 3 последних очных играх.