Прервет «Бавария» безвыигрышную серию с «Боруссией»? Ставь на матч с бонусом до 8000 рублей!

В последнем очном матче «Боруссия» М разгромила «Баварию» (5:0) в кубке Германии! Удастся ли команде Нагельсманна отыграться в Бундеслиге?

⏰ 22:30

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!