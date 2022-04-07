Получи бонус на любой матч ЛЕ: сегодня играют «Барселона», «Лейпциг», «Брага» и «Вест Хэм»!

Лига Европы по традиции сменяет ЛЧ: сегодня также состоятся первые матчи ¼ финала. Миранчук вновь отметится результативным действием? «Брага» и «Вест Хэм» с легкостью обыграют своих оппонентов? А сколько забьет «Барселона»?

ОЗ: Нет за 2.32. Обмена голов не было в 5 последних выездных матчах «Аталанты».

ИТ2Б (1,5) за 1.63. «Барселона» забивает более 1 мяча в 6 последних выездных матчах.

ТБ (2,5) за 2.08. В каждом из последних 4 матчей «Рейнджерс» было забито более 2 мячей.