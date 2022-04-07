Получи бонус на любой матч ЛЕ: сегодня играют «Барселона», «Лейпциг», «Брага» и «Вест Хэм»!
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Лига Европы по традиции сменяет ЛЧ: сегодня также состоятся первые матчи ¼ финала. Миранчук вновь отметится результативным действием? «Брага» и «Вест Хэм» с легкостью обыграют своих оппонентов? А сколько забьет «Барселона»?
⏰ 19:45 (1.75) «Лейпциг» – «Аталанта» (4.72)
- ОЗ: Нет за 2.32. Обмена голов не было в 5 последних выездных матчах «Аталанты».
⏰ 22:00 (4.82) «Айнтрахт» – «Барселона» (1.71)
- ИТ2Б (1,5) за 1.63. «Барселона» забивает более 1 мяча в 6 последних выездных матчах.
⏰ 22:00 (2.31) «Брага» – «Рейнджерс» (3.29)
- ТБ (2,5) за 2.08. В каждом из последних 4 матчей «Рейнджерс» было забито более 2 мячей.
⏰ 22:00 (1.84) «Вест Хэм» – «Лион» (3.86)
- Х2 за 1.80. «Лион» не проиграл в 4 последних матчах.