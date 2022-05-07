«Ливерпуль» снова обыграет «Тоттенхэм»? Ставь на топ-матч АПЛ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

«Тоттенхэм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Рискни и поставь на Х2 вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Команды решают разные задачи в конце сезона АПЛ: «Ливерпуль» борется за чемпионство с «Сити», а «Тоттенхэм» за топ-4 против «Арсенала». Сможет ли команда Конте отобрать очки на «Энфилде»? Прервется ли 6-матчевая победная серия «Ливерпуля»?

⏰ 21:45

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