«Ливерпуль» снова обыграет «Тоттенхэм»? Ставь на топ-матч АПЛ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«Тоттенхэм» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей. Рискни и поставь на Х2 вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Команды решают разные задачи в конце сезона АПЛ: «Ливерпуль» борется за чемпионство с «Сити», а «Тоттенхэм» за топ-4 против «Арсенала». Сможет ли команда Конте отобрать очки на «Энфилде»? Прервется ли 6-матчевая победная серия «Ливерпуля»?
⏰ 21:45
(1.44) «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» (6.93)
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- ОЗ (да) за 1.63. Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд.
- ТБ (2,5) за 1.50. «Верх» пробивается в 4 из 5 последних игр на поле «Ливерпуля».
- Ф2 (1,5) за 1.72. Ставка сыграла в 13 встречах «Тоттенхэма» кряду.