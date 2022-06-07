Англия вновь обыграет Германию? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на главный матч вторника!
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Германия и Англия сыграют в главном матче среды. В последней очной встрече, в рамках ⅛ финала Евро-2020, сборная Англии победила со счетом 2:0. Сумеет ли команда Ханси Флика взять реванш на своем поле?
⏰ 21:45
(2.20) Германия – Англия (3.38)
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- ИТ1Б (1,5) за 2.20. Германия забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах;
- ТБ (2,5) за 2.04. В каждом из последних 4 домашних матчей Германии было забито более 2 мячей;
- ОЗ: Нет за 1.97. Обмена голов не было в 4 из 5 последних выездных матчей сборной Англии.