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Англия вновь обыграет Германию? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на главный матч вторника!

автор Николай Караман

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Германия и Англия сыграют в главном матче среды. В последней очной встрече, в рамках ⅛ финала Евро-2020, сборная Англии победила со счетом 2:0. Сумеет ли команда Ханси Флика взять реванш на своем поле?

⏰ 21:45

(2.20) Германия – Англия (3.38)

Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей! на этот матч!

  • ИТ1Б (1,5) за 2.20. Германия забивает более 1 мяча в 4 последних домашних матчах;
  • ТБ (2,5) за 2.04. В каждом из последних 4 домашних матчей Германии было забито более 2 мячей;
  • ОЗ: Нет за 1.97. Обмена голов не было в 4 из 5 последних выездных матчей сборной Англии.

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