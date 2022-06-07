Англия вновь обыграет Германию? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на главный матч вторника!

Германия и Англия сыграют в главном матче среды. В последней очной встрече, в рамках ⅛ финала Евро-2020, сборная Англии победила со счетом 2:0. Сумеет ли команда Ханси Флика взять реванш на своем поле?

⏰ 21:45

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