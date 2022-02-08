«МЮ» против аутсайдера и реванш «Арсенала»: ставь на 24 тур АПЛ вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

На этих выходных ожидается полноценное возвращение топовых европейских лиг! И сразу же нас ждут огненные матчи в Италии и Испании. Кроме того, и в других матчах лидеры будут отстаивать свои первые места.

08.02 ⏰ 23:00

ИТ1М (0,5) за 2.26. «Бернли» не забивает «МЮ» в 6 последних домашних матчах.

10.02 ⏰ 22:45