Дзюба и Малком против Лукаку и Вернера: ставь на «Зенит» – «Челси» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

Заключительный матч для «Зенита» в нынешнем сезоне ЛЧ. В матче первого круга лондонцы были сильнее 1:0. Сможет ли команда Семака взять реванш?

⏰ 20:45

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