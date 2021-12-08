Дзюба и Малком против Лукаку и Вернера: ставь на «Зенит» – «Челси» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

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Заключительный матч для «Зенита» в нынешнем сезоне ЛЧ. В матче первого круга лондонцы были сильнее 1:0. Сможет ли команда Семака взять реванш?
⏰ 20:45
(6.71) «Зенит» – «Челси» (1.54)
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- ОЗ: Да за 1.89. В последних 4 матчах на поле «Зенита» забивают обе команды.
- Второй тайм: ИТ1Б (0,5) за 2.47. В последних 4 матчах дома «Зенит» забивает во втором тайме.
- Первый тайм ИТ1Б (0,5) за 2.85. В последних 4 домашних матчах «Зенит» забивает в первом тайме.