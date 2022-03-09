Месси вновь забьет в Испании? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на «Реал» – «ПСЖ»!
Обмен голами был в 7 из 9 последних выездных матчей «ПСЖ» в ЛЧ. Ставь на ОЗ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
В первой игре команда Почеттино выиграл со счетом 1:0, забив на последней минуте матча (отличился Мбаппе). «Реал» не проигрывает дома с конца октября (12 побед и 2 ничьих). Испанцам не помогут Каземиро, Кроос и Менди. Парижане же сыграют без Курзава, Паредеса, Рамоса, Хакими и Эрреры.
⏰ 23:00
(2.56) «Реал» – «ПСЖ» (2.67)
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- Второй тайм: П1 за 2.75. «Реал» выиграл второй тайм в последних 6 домашних матчах.
- ИТ1Б (1,5) за 2.05. «Реал» забивал минимум два гола в 7 из 9 последних матчей на своем поле в ЛЧ.
- ТБ (2,5) за 1.62. Как минимум три гола было забито в 18 из 21 последнего домашнего матча «Реала» в ЛЧ.