Месси вновь забьет в Испании? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на «Реал» – «ПСЖ»!

В первой игре команда Почеттино выиграл со счетом 1:0, забив на последней минуте матча (отличился Мбаппе). «Реал» не проигрывает дома с конца октября (12 побед и 2 ничьих). Испанцам не помогут Каземиро, Кроос и Менди. Парижане же сыграют без Курзава, Паредеса, Рамоса, Хакими и Эрреры.

⏰ 23:00

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