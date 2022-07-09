«Дерби двух столиц» снова будет результативным? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на Суперкубок России!

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«Зенит» встретится со «Спартаком» в Суперкубке — петербуржцы забрали чемпионство, а москвичи выиграли Кубок России в прошлом сезоне. Удастся ли обновленному «Зениту» победить на «Газпром Арене»? Сможет ли новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль удивить в первом топ-матче? Узнаем уже сегодня!
⏰ 19:00
(1.53) «Зенит» – «Спартак» (6.67)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей! на этот матч!
- ТБ (2,5) за 1.71. «Верх» пробивается в 3 из 5 последних очных матчей команд.
- ИТ2Б (1,5) за 3.75. В последних 5 играх «Спартак» забивает в среднем по 2,20 гола за матч.
- П1 за 1.53. «Зенит» побеждает «Спартак» в 4 домашних играх кряду.