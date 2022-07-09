«Дерби двух столиц» снова будет результативным? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на Суперкубок России!

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«Зенит» встретится со «Спартаком» в Суперкубке — петербуржцы забрали чемпионство, а москвичи выиграли Кубок России в прошлом сезоне. Удастся ли обновленному «Зениту» победить на «Газпром Арене»? Сможет ли новый тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль удивить в первом топ-матче? Узнаем уже сегодня!

⏰ 19:00

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