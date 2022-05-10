Получи бонус на топ-матчи вторника от BetBoom: сегодня играют «Ливерпуль» и «Барса»!

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«Ливерпуль» и «Барса» решают разные задачи в конце сезона: команда Клоппа борется за чемпионство с «Сити» и победу в ЛЧ, а каталонцы за топ-4 в Ла Лиге. Ждать ли второй осечки подряд от ливерпульцев? Сможет ли «Барселона» продлить победную серию до 3 туров?
⏰ 22:00
(7.48) «Астон Вилла» – «Ливерпуль» (1.44)
- ТБ (2,5) за 1.62. Ставка заходит в 3 из 5 последних очных матчей команд.
⏰ 22:30
(1.39) «Барселона» – «Сельта» (7.86)
- ТБ (2,5) за 1.65. Ставка сыграла в 4 из 5 последних личных встреч.