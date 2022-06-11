Англия возьмет реванш за финал Евро-2020? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на топ-матч субботы!

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В прошлом году Англия проиграла домашний финал на «Уэмбли» сборной Италии. Сможет ли команда Саутгейта отыграться, несмотря на серию из двух игр без побед кряду?

⏰ 21:45

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