Англия возьмет реванш за финал Евро-2020? Используй бонус до 8000 рублей от BetBoom на топ-матч субботы!
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В прошлом году Англия проиграла домашний финал на «Уэмбли» сборной Италии. Сможет ли команда Саутгейта отыграться, несмотря на серию из двух игр без побед кряду?
⏰ 21:45
(1.84) Англия – Италия (4.71)
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- Х2 за 1.96. Италия не проигрывает в 8 из 10 последних очных матчей.
- ИТ2Б (0,5) за 1.68. Италия забивает в 5 личных встречах команд кряду.
- П1 за 1.84. Англия побеждает в 8 из 10 последних домашних игр.