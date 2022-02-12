«МЮ», «Реал» и «Сити»: ставь на любую команду вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

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Суббота — время для топ-матчей! «Саутгемптон» попытается отнять очки у команды Рангника, «Реал» едет в гости к крепкому «Вильярреалу», а «Норвич» примет лидера АПЛ.

Х2 за 2.35. «Саутгемптон» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.

Ничья за 3.47. В 4 последних матчах на поле «Вильярреала» команды сыграли вничью.