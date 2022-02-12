«МЮ», «Реал» и «Сити»: ставь на любую команду вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

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Суббота — время для топ-матчей! «Саутгемптон» попытается отнять очки у команды Рангника, «Реал» едет в гости к крепкому «Вильярреалу», а «Норвич» примет лидера АПЛ.
⏰ 15:30 (1.59) «МЮ» – «Саутгемптон» (5.56)
- Х2 за 2.35. «Саутгемптон» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей.
⏰ 18:15 (2.65) «Вильярреал» – «Реал» (2.73)
- Ничья за 3.47. В 4 последних матчах на поле «Вильярреала» команды сыграли вничью.
⏰ 20:30 (19.07) «Норвич» – «Ман Сити» (1.16)
- ИТ2Б (2,5) за 1.77. В последних 5 играх «Сити» забивает по 2,40 гола за матч.
🕑 Первый матч стартует в 15:30! Успей поставить на топовые игры субботы с BetBoom
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