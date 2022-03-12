«Армейцы» выиграют еще одно московское дерби? Ставь с бонусом до 8000 рублей на «Локо» – ЦСКА!

ЦСКА выиграл 3 из 3 официальных матчей в этом году, а «Локомотив» вылетел из Кубка России и с трудом обыграл «Химки». Однако «железнодорожники» выиграли 6 последних очных матчей против ЦСКА. Смогут ли новички команды Березуцкого прервать эту серию?

⏰ 19:00

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