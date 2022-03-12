«Армейцы» выиграют еще одно московское дерби? Ставь с бонусом до 8000 рублей на «Локо» – ЦСКА!
Обмен голами был в 7 из 9 последних личных встреч на поле «Локомотива» в РПЛ. Ставь на ОЗ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
ЦСКА выиграл 3 из 3 официальных матчей в этом году, а «Локомотив» вылетел из Кубка России и с трудом обыграл «Химки». Однако «железнодорожники» выиграли 6 последних очных матчей против ЦСКА. Смогут ли новички команды Березуцкого прервать эту серию?
⏰ 19:00
(3.39) «Локомотив» – ЦСКА (2.26)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- ИТ1М (0,5) за 2.55. ЦСКА не пропускает в 4 матчах кряду.
- Второй тайм: ИТ2Б (0,5) за 1.73. В последних 4 матчах ЦСКА забивает во втором тайме.
- 1Х за 1.67. «Локомотив» не проигрывает дома ЦСКА на протяжении 7 матчей.