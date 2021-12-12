Шварц против Семака: ставь на матч «Динамо» – «Зенит» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

Последний тур РПЛ в 2021 году дарит нам суперматч, в котором встретятся первые две команды чемпионата. «Зенит лидирует, набрав 37 очков. «Динамо» отстает всего на два очка и жаждет взять реванш за поражение 1:4 в матче первого круга. Кто уйдет на зимнюю паузу лидером?

⏰ 14:00

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