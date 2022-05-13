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Получи бонус на топ-матчи выходных от BetBoom: ставь на финал Кубка Англии, РПЛ и Серию А

автор Данила Карзанов

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Топовые встречи выходных на подходе: «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в финале Кубка Англии, «Милан» примет «Аталанту», а «Краснодар» проведет домашний матч против ЦСКА. Удивят ли команды результатами своих игр? 

⏰ 14.05, 16:30

(1.99) «Ливерпуль» – «Челси» (3.57)

  • Х за 3.52. Команды играют вничью в 3 очных матчах кряду. 

⏰ 15.05, 19:00

(3.38) «Краснодар» – ЦСКА (2.08)

  • 1Х за 1.79. ЦСКА не выигрывает в 4 из 5 последних матчей. 

⏰ 15.05, 19:00

(1.82) «Милан» – «Аталанта» (4.05)

  • П1 за 1.82. «Милан» побеждает в 4 последних турах Серии А. 

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