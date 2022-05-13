Получи бонус на топ-матчи выходных от BetBoom: ставь на финал Кубка Англии, РПЛ и Серию А

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Топовые встречи выходных на подходе: «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в финале Кубка Англии, «Милан» примет «Аталанту», а «Краснодар» проведет домашний матч против ЦСКА. Удивят ли команды результатами своих игр?
⏰ 14.05, 16:30
(1.99) «Ливерпуль» – «Челси» (3.57)
- Х за 3.52. Команды играют вничью в 3 очных матчах кряду.
⏰ 15.05, 19:00
(3.38) «Краснодар» – ЦСКА (2.08)
- 1Х за 1.79. ЦСКА не выигрывает в 4 из 5 последних матчей.
⏰ 15.05, 19:00
(1.82) «Милан» – «Аталанта» (4.05)
- П1 за 1.82. «Милан» побеждает в 4 последних турах Серии А.