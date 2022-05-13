Получи бонус на топ-матчи выходных от BetBoom: ставь на финал Кубка Англии, РПЛ и Серию А

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Топовые встречи выходных на подходе: «Челси» и «Ливерпуль» сыграют в финале Кубка Англии, «Милан» примет «Аталанту», а «Краснодар» проведет домашний матч против ЦСКА. Удивят ли команды результатами своих игр?

⏰ 14.05, 16:30

Х за 3.52. Команды играют вничью в 3 очных матчах кряду.

⏰ 15.05, 19:00

1Х за 1.79. ЦСКА не выигрывает в 4 из 5 последних матчей.

⏰ 15.05, 19:00