Без Рамоса, но с Неймаром в заявке: Ставь на «ПСЖ» – «Реал» вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

Одно из главных противостояний в ⅛ финала ЛЧ: «ПСЖ» примет «Реал». Парижане сыграют без Неймара, однако все равно считаются фаворитами. «ПСЖ» выиграл 4 из 5 последних матчей, а «Реал» одержал всего одну победу за 5 последних игр.

Как поведет себя Мбаппе? Забьет ли Месси «Реалу» в футболке «ПСЖ»? Ответы на эти и другие вопросы мы узнаем уже сегодня!

⏰ 23:00

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