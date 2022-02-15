Без Рамоса, но с Неймаром в заявке: Ставь на «ПСЖ» – «Реал» вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!
Обмен голами был в 4 из 5 последних очных матчей. Ставь на ОЗ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Одно из главных противостояний в ⅛ финала ЛЧ: «ПСЖ» примет «Реал». Парижане сыграют без Неймара, однако все равно считаются фаворитами. «ПСЖ» выиграл 4 из 5 последних матчей, а «Реал» одержал всего одну победу за 5 последних игр.
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⏰ 23:00
(2.05) «ПСЖ» – «Реал» (3.63)
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- ИТ2М (0,5) за 3.20. «ПСЖ» не пропускает в 5 последних домашних матчах.
- П1 за 2.05. «ПСЖ» победил в 18 из последних 21 домашних матчей.
- ТБ (2,5) за 1.68. В каждом из последних 4 очных матчей было забито более 2 мячей.