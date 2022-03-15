Роналду снова забьет испанской команде? Ставь с бонусом до 8000 рублей на «МЮ» – «Атлетико»!

«Атлетико» побеждает в 4 из 5 последних матчей. Ставь на мадридцев вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

«МЮ» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей. «Атлетико» же побеждает в 3 играх кряду! Сможет ли команда Рангника выйти в 1/4 ЛЧ?

⏰ 23:00

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