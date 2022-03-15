Роналду снова забьет испанской команде? Ставь с бонусом до 8000 рублей на «МЮ» – «Атлетико»!
«Атлетико» побеждает в 4 из 5 последних матчей. Ставь на мадридцев вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«МЮ» не проигрывает дома на протяжении 7 матчей. «Атлетико» же побеждает в 3 играх кряду! Сможет ли команда Рангника выйти в 1/4 ЛЧ?
⏰ 23:00
(2.21) «МЮ» – «Атлетико» (3.69)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- ИТ1М (1) за 2.45. В последних 5 играх «Атлетико» пропускает в среднем 0,60 гола за матч.
- Роналду забьет гол: Да за 2.20. Роналду забил 25 голов за 36 матчей против «Атлетико».
- ТБ (2,5) за 2.21. Ставка заходит в 3 из 5 последних игр обеих команд.