Фрибет до 2 000 рублей – твой подарок к матчу «Ливерпуль» – «Милан»!

Второй игровой день первого тура ЛЧ дарит нам еще один топовый матч: «Ливерпуль» примет «Милан». Ждать ли нам повторения финала ЛЧ сезона-2004/2005? Узнаем совсем скоро!

⏰ 22:00

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