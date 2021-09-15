Фрибет до 2 000 рублей – твой подарок к матчу «Ливерпуль» – «Милан»!

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Второй игровой день первого тура ЛЧ дарит нам еще один топовый матч: «Ливерпуль» примет «Милан». Ждать ли нам повторения финала ЛЧ сезона-2004/2005? Узнаем совсем скоро!
⏰ 22:00
(1.44) «Ливерпуль» – «Милан» (7.50)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит до 2 000 рублей на этот матч!
- Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.75. В последних 4-х матчах «Милан» забивает в первом тайме.
- Гол Салаха 1.57. Нападающий Мохамед Салах забил в 4-х из 5-ти предыдущих матчей «Ливерпуля» в ЛЧ.
- ОЗ: Нет за 2.00. В 11 из 13 последних матчей «Ливерпуля» в ЛЧ как минимум одна команда не забивала.