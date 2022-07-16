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Матчи «Спартака», ЦСКА и «Оренбурга»: ставь на субботние игры РПЛ с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

автор Данила Карзанов

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Топовые матчи выходных наконец-то с нами! В субботу ЦСКА сыграет с «Уралом», «Оренбург» после двух лет отсутствия в РПЛ проведет домашний матч против «Крыльев», а «Спартак» поедет на выезд в Грозный. Чтобы не рисковать своими деньгами, используй бонус до 8000 рублей от BetBoom!

⏰ 15:00 

(1.66) ЦСКА – «Урал» (5.90)

  • ТБ (2,5) за 2.05. «Верх» пробивается в 3 из 5 последних очных матчей на поле ЦСКА.

⏰ 17:30 

(2.68) «Оренбург» – «Крылья Советов» (2.74)

  • ИТ1Б (1,5) за 2.48. В последних 5 играх «Оренбург» забивает в среднем по 2 гола за матч. 

⏰ 20:00 

(2.65) «Ахмат» – «Спартак» (2.72)

  • ОЗ (нет) за 2.22. Ставка заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд. 

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