Старт российских клубов в ЛЕ: ставь на «Зенит» – «Бетис» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

«Зенит» первым из российских клубов начинает свой путь в Лиге Европы: сегодня они примут «Бетис». Питерцам придется играть без травмированных Крицюка и Ловрена, а вот гостям не помогут Клаудио Браво, Монтойя, Каналес и Фекир.

Сможет ли «Зенит» подтвердить статус фаворита?

⏰ 20:45

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