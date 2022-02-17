Старт российских клубов в ЛЕ: ставь на «Зенит» – «Бетис» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!
В каждом из последних 4 выездных матчей «Бетиса» было забито более 2 мячей. Ставь на ТБ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«Зенит» первым из российских клубов начинает свой путь в Лиге Европы: сегодня они примут «Бетис». Питерцам придется играть без травмированных Крицюка и Ловрена, а вот гостям не помогут Клаудио Браво, Монтойя, Каналес и Фекир.
Сможет ли «Зенит» подтвердить статус фаворита?
⏰ 20:45
(2.55) «Зенит» – «Бетис» (2.97)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- П2 за 2.97. «Бетис» одержал победу в 7 из последних 9 матчей.
- ИТ2Б (1,5) за 2.53. «Бетис» забивает более 1 мяча в 4 последних выездных матчах.
- Первый тайм: ИТ2Б (0,5) за 2.17. В последних 8 выездных матчах «Бетис» забивает в первом тайме.