Испанские клубы пройдут в следующий этап? Ставь на матчи «Барселоны» и «Севильи» вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
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Первые матчи для двух топовых испанских клубов сложились по-разному: «Севилья» минимально обыграла «Вест Хэм», а «Барселона» не смогла забить турецкому «Галатасараю». Смогут ли команды добиться успешных результатов?
⏰ 20:45
(8.60) «Галатасарай» – «Барселона» (1.39)
- ОЗ: Да за 1.95. В последних 5 матчах на поле «Галатасарая» забивают обе команды.
⏰ 23:00
(2.31) «Вест Хэм» – «Севилья» (3.52)
- Ничья за 3.50. «Севилья» сыграла вничью в 5 из последних 6 выездных матчей.