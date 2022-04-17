«Реал» одержит очередную гостевую победу? Ставь на «Севилья» – «Реал»: с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

В матче первого круга «Реал» выиграл 2:1, а один из голов забил Бензема. В этом сезоне Ла Лиги француз забил 24 гола. Сможет ли он отличиться сегодня?

⏰ 22:00

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