«Реал» одержит очередную гостевую победу? Ставь на «Севилья» – «Реал»: с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

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автор Николай Караман

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В матче первого круга «Реал» выиграл 2:1, а один из голов забил Бензема. В этом сезоне Ла Лиги француз забил 24 гола. Сможет ли он отличиться сегодня?

⏰ 22:00

(3.04) «Севилья» – «Реал» (2.58)

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  • Ничья за 3.50. «Севилья» сыграла вничью в 7 из последних 11 матчей.
  • Второй тайм: П2 за 2.79. «Севилья» проиграла второй тайм «Реалу» в последних 6 матчах.
  • ТБ (2,5) за 2.02. Как минимум три гола было забито в 10 из 13 последних очных встреч на поле «Севильи» в Ла Лиге.

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