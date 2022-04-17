«Реал» одержит очередную гостевую победу? Ставь на «Севилья» – «Реал»: с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

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В матче первого круга «Реал» выиграл 2:1, а один из голов забил Бензема. В этом сезоне Ла Лиги француз забил 24 гола. Сможет ли он отличиться сегодня?
⏰ 22:00
(3.04) «Севилья» – «Реал» (2.58)
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- Ничья за 3.50. «Севилья» сыграла вничью в 7 из последних 11 матчей.
- Второй тайм: П2 за 2.79. «Севилья» проиграла второй тайм «Реалу» в последних 6 матчах.
- ТБ (2,5) за 2.02. Как минимум три гола было забито в 10 из 13 последних очных встреч на поле «Севильи» в Ла Лиге.