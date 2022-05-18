Заряжай на финал Лиги Европы вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

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«Верх» пробивался в 9 из 10 последних игр «Айнтрахта» в ЛЕ. Ставь на ТБ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
В этом году первым финалом крупного европейского турнира станет Лига Европы. Продолжится ли победная серия «Рейнджерс»? Забьет ли Тавернье свой 8 гол в этом розыгрыше? Подтвердит ли «Айнтрахт» статус фаворита?
⏰ 22:00
(2.32) «Айнтрахт» – «Рейнджерс» (3.23)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- Х за 3.43. «Айнтрахт» сыграл вничью в 4 из последних 6 домашних матчей.
- ИТ2Б (1,5) за 2.87. «Рейнджерс» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
- ОЗ (да) за 1.78. Обмен голами был в 4 из 5 последних матчей «Рейнджерс».