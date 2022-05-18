Заряжай на финал Лиги Европы вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

В этом году первым финалом крупного европейского турнира станет Лига Европы. Продолжится ли победная серия «Рейнджерс»? Забьет ли Тавернье свой 8 гол в этом розыгрыше? Подтвердит ли «Айнтрахт» статус фаворита?

⏰ 22:00

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