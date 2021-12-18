«Атлетико», «Ювентус» и «Барселона»: ставь на любую команду вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

Сегодняшний день подарит нам огромное количество крутых матчей! Как справится «Барселона» с давлением, после невыхода в плей-офф ЛЧ? «Ювентус» вновь обыграет «Болонью»? А как закончится матч тура в Ла Лиге? Чтобы не рисковать своими деньгами, используй бонус до 8 000 рублей от BetBoom!

⏰ 20:00

(3.98) «Болонья» – «Ювентус» (1.99)

П2 за 1.96. «Болонья» проиграла «Ювентусу» в 10 матчах кряду.

⏰ 20:30

(1.36) «Барселона» – «Эльче» (8.90)

ИТ2М (0,5) за 2.02. «Барселона» не пропускает от «Эльче» в 6 матчах кряду.

⏰ 23:00

(3.02) «Севилья» – «Атлетико» (2.90)