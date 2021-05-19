«Аталанта» – «Ювентус»: ставь на игру с фрибетом до 1000 рублей!

Месяц назад «Аталанта» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0. Тогда в самой концовке отличился Малиновский. Сумеет ли Пирло взять второй трофей в этом сезоне? Или же Миранчук поднимет над головой заветный кубок?

После трехдневного перерыва команды встречаются снова! Проигравшая сторона рискует остаться без ЛЧ в следующем сезоне.

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