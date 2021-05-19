«Аталанта» – «Ювентус»: ставь на игру с фрибетом до 1000 рублей!
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Месяц назад «Аталанта» обыграла «Ювентус» со счетом 1:0. Тогда в самой концовке отличился Малиновский. Сумеет ли Пирло взять второй трофей в этом сезоне? Или же Миранчук поднимет над головой заветный кубок?
(2.59) «Аталанта» – «Ювентус» (2.94)
После трехдневного перерыва команды встречаются снова! Проигравшая сторона рискует остаться без ЛЧ в следующем сезоне.
🔝Топ-3 тренда на матч
Мы собрали три главных тренда к этой игре! Если решите повторить один из них – BetBoom дает возможность не рисковать реальными деньгами, использовав фрибет до 1000 рублей!
- ОЗ: Да за 1.61. Ставка сыграла в 6 из 8 последних матчах «Аталанты» в Кубке Италии.
- Гол «Аталанты» во втором тайме за 1.76. Ставка сыграла в 4 из 5 последних матчах «Аталанты» в Кубке Италии.
- Гол Роналду за 2.10. Португалец на данный момент лучший бомбардир Серии А, а в Кубке Италии забил дважды в трех матчах.