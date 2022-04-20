ЦСКА вновь обыграет «Спартак»? Ставь на московское дерби в Кубке России вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!
ЦСКА забивает в 10 матчах кряду. Ставь на ИТ хозяев вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Четвертьфинал Кубка России дарит нам московское дерби: уже второе за последние два месяца. ЦСКА выиграл 4 из 5 последних матчей, но это были игры в рамках РПЛ. А кто выйдет в полуфинал Кубка?
⏰ 19:30
(2.17) ЦСКА – «Спартак» (3.22)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- Второй тайм: П1 за 2.50. ЦСКА выиграл второй тайм у «Спартака» в последних 5 домашних матчах.
- П1 за 2.17. ЦСКА одержал победу в 7 из последних 10 матчей.
- ОЗ: Да за 1.72. В последних 5 матчах ЦСКА забивают обе команды.