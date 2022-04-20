ЦСКА вновь обыграет «Спартак»? Ставь на московское дерби в Кубке России вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

Четвертьфинал Кубка России дарит нам московское дерби: уже второе за последние два месяца. ЦСКА выиграл 4 из 5 последних матчей, но это были игры в рамках РПЛ. А кто выйдет в полуфинал Кубка?

⏰ 19:30

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