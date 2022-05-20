Ставь на заключительный тур РПЛ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

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Завтра в чемпионате России состоятся матчи заключительного тура, которые пройдут в одно время. И, если, для многих топовых команд эти матчи важности не несут, то для их соперников – это шанс спастись. Будут ли неожиданные результаты?
⏰ 17:00
(3.16) «Химки» – «Спартак» (2.24)
- Второй тайм: П2 за 2.51. «Химки» проиграли второй тайм «Спартаку» в последних 5 матчах.
⏰ 17:00
(3.64) «Нижний Новгород» – «Зенит» (2.05)
- ТМ (2,5) за 2.11. В каждом из последних 5 домашних матчей «Нижнего Новгорода» было забито 2 и менее мячей.
⏰ 17:00
(1.67) ЦСКА – «Ростов» (5.15)
- ИТ1Б (1,5) за 1.66. ЦСКА забивает более 1 мяча «Ростову» в 4 матчах кряду.
⏰ 17:00
(1.95) «Крылья Советов» – «Локомотив» (4.05)
- Х2 за 1.97. «Крылья Советов» не выигрывают у «Локомотива» на протяжении 15 матчей.