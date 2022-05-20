Ставь на заключительный тур РПЛ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Завтра в чемпионате России состоятся матчи заключительного тура, которые пройдут в одно время. И, если, для многих топовых команд эти матчи важности не несут, то для их соперников – это шанс спастись. Будут ли неожиданные результаты?

⏰ 17:00

Второй тайм: П2 за 2.51. «Химки» проиграли второй тайм «Спартаку» в последних 5 матчах.

⏰ 17:00

ТМ (2,5) за 2.11. В каждом из последних 5 домашних матчей «Нижнего Новгорода» было забито 2 и менее мячей.

⏰ 17:00

ИТ1Б (1,5) за 1.66. ЦСКА забивает более 1 мяча «Ростову» в 4 матчах кряду.

⏰ 17:00