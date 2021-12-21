Лопетеги против Хави: ставь на матч «Севилья» – «Барселона» вместе с бонусом до ₽8000 от BetBoom!
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«Севилья» идет на втором месте в Ла Лиге, а «Барса» располагается на седьмой строчке в таблице. В случае победы команда Хави может подняться на 4 место. Справятся ли каталонцы с хозяевами?
⏰ 23:30
(2.47) «Севилья» – «Барселона» (2.98)
Мы собрали топ-3 тренда к этой игре, а BetBoom дарит бонус до 8 000 рублей к этому матчу!
- Х2 за 1.56. «Барса» не проигрывает в 7 из 9 последних очных матчей.
- Обе забьют (да) за 1.80. Ставка проходит в 3 последних играх «Барселоны».
- ТМ (2,5) за 1.79. «Низ» зашел в 4 из 5 последних игр «Севильи».