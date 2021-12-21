Лопетеги против Хави: ставь на матч «Севилья» – «Барселона» вместе с бонусом до ₽8000 от BetBoom!

«Севилья» выигрывает в 3 матчах Ла Лиги подряд! Используешь бонус до 8 000 рублей на победу хозяев?

«Севилья» идет на втором месте в Ла Лиге, а «Барса» располагается на седьмой строчке в таблице. В случае победы команда Хави может подняться на 4 место. Справятся ли каталонцы с хозяевами?

⏰ 23:30

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