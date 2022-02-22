Вторая еврокубковая неделя! Ставь на «Челси» – «Лилль» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!
«Челси» забивал минимум два гола в 4 из 5 последних домашних матчей. Ставь на ИТ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Вторая неделя ⅛ финала ЛЧ: «Челси» принимает у себя дома «Лилль». В последних двух очных матчах лондонцы одерживали победы с одинаковым счетом 2:1. Смогут ли французы взять реванш или для «Челси» это будет легкий матч?
⏰ 23:00
(1.31) «Челси» – «Лилль» (11.94)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- ТМ (2,5) за 2.00. В каждом из последних 8 матчей «Челси» было забито 2 и менее мячей.
- Второй тайм: ТМ (1,5) за 1.75. В 11 из 14 последних матчей «Челси» в ЛЧ во втором тайме забивался максимум один гол.
- ОЗ: Нет за 1.61. Ставка сыграла в 8 из 9 последних домашних матчей «Челси» в ЛЧ.