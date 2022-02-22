Вторая еврокубковая неделя! Ставь на «Челси» – «Лилль» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

Вторая неделя ⅛ финала ЛЧ: «Челси» принимает у себя дома «Лилль». В последних двух очных матчах лондонцы одерживали победы с одинаковым счетом 2:1. Смогут ли французы взять реванш или для «Челси» это будет легкий матч?

⏰ 23:00

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