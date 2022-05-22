«Сити» или «Ливерпуль»? Ставь на развязку в АПЛ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Сегодня в АПЛ состоятся матчи 38 тура, в которых и решится судьба чемпионства. «Ман Сити» обязан побеждать, чтобы взять трофей, «Ливерпулю» также необходима победа, однако команда Клоппа зависит и от матча «горожан». Будут ли неожиданные результаты? Оба матча стартуют в 18:00.

⏰ 18:00

ОЗ: Да за 2.24. В последних 4 матчах «Астон Виллы» забивают обе команды.

⏰ 18:00