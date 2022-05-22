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«Сити» или «Ливерпуль»? Ставь на развязку в АПЛ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

автор Николай Караман

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Сегодня в АПЛ состоятся матчи 38 тура, в которых и решится судьба чемпионства. «Ман Сити» обязан побеждать, чтобы взять трофей, «Ливерпулю» также необходима победа, однако команда Клоппа зависит и от матча «горожан». Будут ли неожиданные результаты? Оба матча стартуют в 18:00.

18:00 

(1.17) «Ман Сити» – «Астон Вилла» (18.04)

  • ОЗ: Да за 2.24. В последних 4 матчах «Астон Виллы» забивают обе команды.

18:00 

(1.15) «Ливерпуль» – «Вулверхэмптон» (19.92)

  • Первый тайм: Ничья за 3.15. «Вулверхэмптон» сыграл вничью в первом тайме в 5 последних выездных матчах.

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