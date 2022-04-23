«Арсенал» возьмет реванш на «Эмирейтс» против «МЮ»? Ставь на топ-матч АПЛ вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

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Борьба за топ-4 в АПЛ продолжается! В случае победы «МЮ» может подняться на 5 место, однако у «Арсенала» есть матч в запасе. В первом круге были сильнее гости (3:2), но смогут ли лондонцы нанести команде Рангника четвертое гостевое поражение кряду?
⏰ 14:30
(2.11) «Арсенал» – «МЮ» (3.58)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- ТМ (2,5) за 2.13. «Низ» заходит в 4 из 5 последних очных матчей команд.
- ИТ2М (1) за 1.98. «МЮ» не забивает в 3 последних гостевых встречах в АПЛ.
- Ф1 (0) за 1.55. Ставка заходит в 2 из 3 последних очных игр на поле «Арсенала».