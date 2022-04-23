«Арсенал» возьмет реванш на «Эмирейтс» против «МЮ»? Ставь на топ-матч АПЛ вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

«Арсенал» не пропускает от «МЮ» в 3 домашних матчах кряду. Ставь на ОЗ (нет) вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Борьба за топ-4 в АПЛ продолжается! В случае победы «МЮ» может подняться на 5 место, однако у «Арсенала» есть матч в запасе. В первом круге были сильнее гости (3:2), но смогут ли лондонцы нанести команде Рангника четвертое гостевое поражение кряду?

⏰ 14:30

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