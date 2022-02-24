Важнейшая игра для команды Семака: ставь на «Бетис» – «Зенит» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

«Зенит» едет в Испанию только за победой. В Питере команда Семака уступила 2:3, однако изначально смогла отыграться 0:2. «Зениту» предстоит сыграть без Ловрена и Крицюка, а «Бетису» не поможет Монтойя.

Сможет ли российский клуб отыграться и пройти в ⅛ финала?

⏰ 23:00

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