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Важнейшая игра для команды Семака: ставь на «Бетис» – «Зенит» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

автор Николай Караман

«Зенит» забивает в 7 матчах кряду. Ставь на ИТ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

«Зенит» едет в Испанию только за победой. В Питере команда Семака уступила 2:3, однако изначально смогла отыграться 0:2. «Зениту» предстоит сыграть без Ловрена и Крицюка, а «Бетису» не поможет Монтойя. 

Сможет ли российский клуб отыграться и пройти в ⅛ финала? 

⏰ 23:00

(1.97) «Бетис» – «Зенит» (3.65)

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!

  • ТМ (2,5) за 2.28. В каждом из последних 4 выездных матчей «Зенита» было забито 2 и менее мячей.
  • ИТ1Б (1,5) за 1.81. «Бетис» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
  • ОЗ: Да за 1.59. В последних 4 матчах «Зенита» забивают обе команды.

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