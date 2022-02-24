Важнейшая игра для команды Семака: ставь на «Бетис» – «Зенит» вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!
«Зенит» забивает в 7 матчах кряду. Ставь на ИТ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
«Зенит» едет в Испанию только за победой. В Питере команда Семака уступила 2:3, однако изначально смогла отыграться 0:2. «Зениту» предстоит сыграть без Ловрена и Крицюка, а «Бетису» не поможет Монтойя.
Сможет ли российский клуб отыграться и пройти в ⅛ финала?
⏰ 23:00
(1.97) «Бетис» – «Зенит» (3.65)
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- ТМ (2,5) за 2.28. В каждом из последних 4 выездных матчей «Зенита» было забито 2 и менее мячей.
- ИТ1Б (1,5) за 1.81. «Бетис» забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду.
- ОЗ: Да за 1.59. В последних 4 матчах «Зенита» забивают обе команды.