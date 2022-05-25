Моуринью возьмет еще один трофей? Заряжай на финал Лиги Конференций вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Сегодня в албанской Тиране состоится первый в истории финал Лиги Конференций. Станет ли Моуринью первым тренером, который выиграл все три клубных европейских трофея? Сколько забьет «Фейеноорд»? Кто станет лучшим бомбардиром: Дессерс (10 голов) или Абрахам (9)?

⏰ 22:00

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