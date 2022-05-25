Моуринью возьмет еще один трофей? Заряжай на финал Лиги Конференций вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Обмен голами был в 10 из 11 последних матчей «Фейеноорда» в ЛК. Ставь на ОЗ вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Сегодня в албанской Тиране состоится первый в истории финал Лиги Конференций. Станет ли Моуринью первым тренером, который выиграл все три клубных европейских трофея? Сколько забьет «Фейеноорд»? Кто станет лучшим бомбардиром: Дессерс (10 голов) или Абрахам (9)?
⏰ 22:00
(2.44) «Рома» – «Фейеноорд» (3.28)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- Х2 за 1.60. «Фейеноорд» не проиграл в 12 последних матчах в ЛК.
- ТБ (2,5) за 1.90. Как минимум три гола было забито в 12 из 16 последних матчей «Ромы» в еврокубках.
- ИТ2Б (1,5) за 2.65. «Фейеноорд» забивал минимум два гола в 10 из 11 последних матчей в ЛК.