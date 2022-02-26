«Спартак» – ЦСКА: ставь на московское дерби вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!
«Спартак» пропускает в 8 матчах кряду. Ставь на ИТ ЦСКА вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!
Чемпионат России возвращается главным противостоянием РПЛ: московским дерби! В матче первого круга ЦСКА выиграл 1:0 у «Спартака» Витории. Теперь же «Спартаком» руководит Ваноли. Чем закончится его первый матч у руля команды?
⏰ 19:00
(2.68) «Спартак» – ЦСКА (2.97)
Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!
- ТБ (2,5) за 2.02. Как минимум 3 гола забивалось в 11 из 14 последних личных встреч на поле «Спартака» в РПЛ.
- ОЗ: Да за 1.83. Обе команды забивали в 6 из 7 последних домашних матчей «Спартака» в РПЛ.
- Х2 за 1.58. ЦСКА не проиграл в 15 из 20 последних личных встреч на поле «Спартака» в РПЛ (11 побед, 4 ничьих).