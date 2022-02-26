«Спартак» – ЦСКА: ставь на московское дерби вместе с бонусом до 8 000 рублей от BetBoom!

Чемпионат России возвращается главным противостоянием РПЛ: московским дерби! В матче первого круга ЦСКА выиграл 1:0 у «Спартака» Витории. Теперь же «Спартаком» руководит Ваноли. Чем закончится его первый матч у руля команды?

⏰ 19:00

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!