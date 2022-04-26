Смогут ли «Сити» и «Реал» пробить ТБ (2,5) в матче? Ставь на первую игру 1/2 ЛЧ вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

Первый полуфинальный матч ЛЧ! У команды Гвардиолы только 3 поражения на домашней арене в этом сезоне и трехматчевая победная серия против «Реала». Смогут ли мадридцы не проиграть на «Этихаде»?

⏰ 22:00

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