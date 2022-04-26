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Смогут ли «Сити» и «Реал» пробить ТБ (2,5) в матче? Ставь на первую игру 1/2 ЛЧ вместе с бонусом 8000 рублей от BetBoom!

автор Данила Карзанов

«Сити» побеждает на «Этихаде» в 4 из 5 последних матчей ЛЧ. Ставь на П1 вместе с бонусом до 8000 рублей от BetBoom!

Первый полуфинальный матч ЛЧ! У команды Гвардиолы только 3 поражения на домашней арене в этом сезоне и трехматчевая победная серия против «Реала». Смогут ли мадридцы не проиграть на «Этихаде»? 

⏰ 22:00

(1.47) «Ман Сити» – «Реал» (6.77)

Мы собрали топ-3 тренда к этому матчу, а BetBoom дарит бонус до 8000 рублей!

  • ТБ (2,5) за 1.67. «Верх» пробивается в 4 из 5 последних матчей обеих команд.
  • ИТ1Б (2) за 2.00. В последних 5 играх «Сити» забивает в среднем по 2,40 гола за матч.
  • Ф2 (1,5) за 1.63. Ставка заходит в 10 из 12 последних игр «Реала».

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